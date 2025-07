Pokaz ptaków drapieżnych na Jarmarku Cysterskim w Koronowie [wideo]

2025-07-27, 15:24 Damian Klich / Redakcja

Pokaz ptaków drapieżnych w Koronowie. / Fot. Damian Klich

Przelatywały między głowami, biegały i czarowały różnymi osobowościami. Zafascynowani możliwościami podniebnych drapieżników byli nie tylko ci najmłodsi.

Marcin Jałocha z grupy Szponem i Mieczem opowiadał o życiu tych majestatycznych drapieżnych zwierząt. Mówił chociażby o tym - po co sokołom dziurki w nozdrzach.



- Gdy sokół pikuje już z ogromną prędkością np. 350 km/h, to dziurki powiększają się, aby powietrze nie rozsadziło mu płuc - opowiada. - To fascynujące jak natura potrafi przezwyciężyć wszystkie niedogodności.



Pokazy rycerskie pieszo i konno, kramy kupieckie i rzemieślnicze - to tylko część atrakcji drugiego dnia Jarmarku Cysterskiego w Koronowie. Punktem kulminacyjnym imprezy będzie inscenizacja bitwy pod Koronowem z 1410 roku o godzinie 15. Wydarzenie zakończy się godzinę później.

Relacja Damiana Klicha