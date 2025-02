„Rolnicy żądali wolności. Został zamordowany za ojczyznę”. 41. rocznica śmierci Piotra Bartoszcze [zdjęcia]

2025-02-07, 18:03 Marcin Glapiak/Redakcja

Piotr Bartoszcze został zamordowany między 7 a 8 lutego 1984 roku prawdopodobnie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa/fot: Marcin Glapiak

Region upamiętnił 41. rocznicę śmierci Piotra Bartoszcze, działacza solidarnościowego rolników indywidualnych. Przybyli goście złożyli wiązanki kwiatów w Radłówku, przy obelisku upamiętniającym miejsce śmierci lidera rolniczej Solidarności, na grobie oraz pod Pomnikiem znajdującym się przy budynku Urzędu Gminy Inowrocław.

– Znałem go bardzo dobrze. Trzeba mieć dar do działalności społecznej. Z charakteru był łagodny. Nawet gdy chłopi mówili jeden na drugiego podczas zebrania, to on umiał rozładować i zażegnać – mówił Józef Znamirowski.



– On został zamordowany za ojczyznę. Rolnicy żądali chleba i wolności – dodał Piotr Loch, rolnik.



Piotr Bartoszcze został zamordowany między 7 a 8 lutego 1984 roku prawdopodobnie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jego ciało ze śladami bicia i duszenia odnaleziono 9 lutego w studzience melioracyjnej w miejscowości Radłówek pod Inowrocławiem.