Mieszkańców Szelejewa w gminie Gąsawa oraz rodziców dzieci uczęszczających w tej wsi do filii gąsawskiej szkoły zaskoczył pomysł przeniesienia nauki w klasach 1 - 3 do Gąsawy.

Uważają, że dzieci mają w Szelejewie doskonałę warunki do nauki, a adaptacja budynków szkolnych na mieszkania socjalne zniszczy, tworzone także przy ich udziale, centrum życia wsi.– Tyle pokoleń zostało wychowanych w tej szkole, to była 8-klasowa szkoła, moi rodzice tutaj uczęszczali, powinna ta szkoła zostać. Tu chodzą moje dzieci, jest daleko od niebezpieczeństw, świetna kadra, dzieciaki maja tu bardzo, bardzo dobrze – mówią mieszkańcy.– 20 lat temu walczyliśmy o tę szkołę, żeby dzieci były bezpieczne, to jest taka nasza perełka. Jak to zamkną to u nas w wiosnę życie umrze – mówi Jadwiga Kurcz, sołtys Szelejewa.– W gąsawskiej szkole mamy 186 uczniów, w Szelejewie 118, no i teraz taki pomysł samorządu aby poprawić warunki nauki dla dzieci i warunki pracy dla nauczycieli i nie ukrywam, przy tym byłyby jakieś oszczędności szacunkowo około 300 tys. zł – mówi Błażej Łabędzki, wójt gminy Gąsawa.Rada Sołecka Szelejewa w środę (9.12) wysłała do Wójta Gąsawy list, w którym stanowczo protestuje przeciwko likwidacji znajdującej się w ich wsi filii gąsawskiej szkoły.