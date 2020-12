Rózga dla posła Girzyńskiego od młodzieżówki partii KORWiN

Symboliczną rózgę przynieśli do biura posła Zbigniewa Girzyńskiego „Młodzi dla Wolności”. Młodzieżówka partii KORWiN przypominała, że polityk Prawa i Sprawiedliwości głosował między innymi za tzw. piątką dla zwierząt oraz za podwyższeniem podatku cukrowego.

- Jan Paciorkowski prezes regionu kujawsko-pomorskiego „Młodych dla Wolności”.- Tak zwana piątka przeciw rolnikom. Przedstawiciele innych sektorów rolnictwa zastanawiają się czy ich branże także zostaną zamknięte. Apelujemy do pana profesora Girzyńskiego, żeby wycofał się z głosowania za tą ustawą - powiedział Jan Paciorkowski, prezes regionu kujawsko-pomorskiego „Młodych dla Wolności”.- Wchodzą kolejne podatki. Na przykład podatek cukrowy, który odbije się na każdym z nas. Według nas to są ustawy, które niszczą polską gospodarkę, niszczą społeczeństwo. Przestańmy przeszkadzać Polakom, przestańmy przeszkadzać przedsiębiorcom. Obniżmy podatki na tyle, ile się da - dodał.- Przekażę postulaty posłowi i zobaczymy czy się do nich w jakikolwiek sposób ustosunkuje - odpowiedziała Anna Bogdanowicz-Wojtasik, dyrektor biura posła Zbigniewa Girzyńskiego.