- Potępiamy całkowicie grzech i przestępstwo pedofilii, jak również wszelkie ukrywanie lub zwłokę w wyjaśnianiu tych spraw. Wszystkim osobom pokrzywdzonym głęboko współczujemy i otaczamy modlitwą – podkreślił rzecznik prowincji warszawskiej redemptorystów o. Mariusz Mazurkiewicz.

W związku z wystąpieniem w sobotę (5 grudnia) dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka w czasie toruńskich uroczystości kolejnej rocznicy założenia rozgłośni, prowincja warszawska redemptorystów wydała oświadczenie. Czytamy w nim: „Wsłuchani w jasny głos Kościoła mamy przekonanie, że wyjaśnianie prawdy jest pierwszym krokiem w uleczeniu ran zadanych przez przestępców poszczególnym ofiarom, jak i całej wspólnocie Kościoła. Radio Maryja i inne media z nim związane niejednokrotnie wyrażały swoje stanowisko potępienia dla pedofilii i konieczności pomocy ofiarom, zgodne z dokumentami Stolicy Apostolskiej i Kościoła katolickiego w Polsce" – zaznaczył w oświadczeniu rzecznik redemptorystów.Oświadczył jednocześnie, że „wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka była komentarzem do obecnej sytuacji medialnej". - Ojciec dyrektor nie komentował decyzji Kościoła dotyczącej ks. biskupa Janiaka – wskazał o. Mazurkiewicz. Redemptoryści podkreślają, że „czymś podstawowym i bezdyskusyjnym pozostaje dla nas konieczność zachowania prawa oskarżonych do obrony, potrzeba powściągliwości w ferowaniu pośpiesznych wyroków, a także dogłębnego i sprawiedliwego osądzenia przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich i osób tzw. bezradnych w Kościele oraz opieszałości w wyjaśnianiu tych spraw – nie tylko w Kościele, ale również innych środowiskach".W czasie sobotnich uroczystości o. Tadeusz Rydzyk nazwał biskupa Edwarda Janiaka „współczesnym męczennikiem mediów". W połowie października nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Nuncjatura wyjaśniła, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie sygnalizowanych zaniedbań bp. Janiaka w sprawie oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej, obowiązuje go nakaz przebywania poza diecezją. Bp Janiak był jedną z postaci ukazanych w filmie dokumentalnym „Zabawa w chowanego" Tomasza i Marka Sekielskich, opisującego przypadki pedofilii wśród księży. Film przedstawiał historię trzech chłopców – braci Bartłomieja i Jakuba i Andrzeja – wykorzystywanych przez tego samego księdza z diecezji kaliskiej – Arkadiusza H. W filmie ukazano, jak biskup Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży.