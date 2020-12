Mimo pandemii chcą pomóc potrzebującym. Organizatorzy akcji „Ciepło serca w słoiku” zachęcają bydgoszczan do wsparcia zbiórki darów, a w Wigilię do podzielenia się posiłkiem. Akcja odbędzie się po raz 10. Po raz drugi w czasie epidemii koronawirusa.

- Staramy się zrobić to bezpiecznie - zapowiadają organizatorzy. - Osób potrzebujących jest teraz więcej, więc jest sens naszych działań - podkreślają zgodnie Ireneusz Nitkiewicz, Anna Niewiadomska i Aurelia Ratajczak.- Będziemy zbierać dla domów dziecka w Bydgoszczy oraz w regionie, dla osób potrzebujących - seniorów, bezdomnych oraz dla naszej jadłodzielni „Wspólna spiżarnia” na Gdańskiej 79 w Bydgoszczy - mówią organizatorzy akcji.- Dla dzieci zbieramy wszelkiego rodzaju gry i kosmetyki. Kosmetyki również dla wszystkich potrzebujących. Poza tym konserwy i żywność o przedłużonym czasie ważności - dodają.- Zachęcamy i prosimy o udział akcji. Nowe upominki i gry, które przekażemy do domów dziecka zbieramy do 21 grudnia, a 24 grudnia o godz. 11:00 w jadłodzielni na Gdańskiej 79 odbędzie się ekstra dyżur świąteczny. To będzie finał naszej akcji, kiedy przekażemy żywność dla osób potrzebujących, dla osób bezdomnych. Jeżeli ktoś będzie chciał podzielić się świątecznymi potrawami to można przynieść je w Wigilię przed 11:00. Będziemy już w jadłodzielni. Mam już deklaracje dwóch lokali bistro i restauracji, że przygotują nam posiłki - powiedział Ireneusz Nitkiewicz.Zbiórka darów odbywa się w pięciu miejscach: salonie optycznym przy ul. Gdańskiej 28, pracowni krawieckiej przy Wojska Polskiego 8 na Wzgórzu Wolności, serwisie samochodowym przy Łęczyckiej 51 na Bartodziejach, hurtowni motoryzacyjnej przy ul. Dąbrowa 46 na Glinkach i sklepie z roletami przy ul. Fieldorfa „Nila” 7b w Fordonie.