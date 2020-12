Około 60-letni mężczyzna zginął w zderzeniu z pociągiem w podtoruńskich Łysomicach. Na oznakowanym przejeździe bez zapór osobowe auto wjechało pod szynobus.

Do zderzenia samochodu osobowego marki Ford Focus z pociągiem relacji Toruń Główny - Chełmża doszło w środę o godz. 10.20. - Samochodem jechała jedna osoba – kierowca, który niestety poniósł śmierć na miejscu - relacjonuje kapitan Przemysław Baniecki z toruńskiej straży pożarnej. - Natomiast w pociągu podróżowały 24 osoby - pasażerowie i obsługa, nikt nie odniósł obrażeń. Na miejsce został podstawiony autobus, aby zabrać pasażerów w dalszą podróż. Dojechał też prokurator wraz z policją, prowadzone są czynności policyjne, na pewno potrwa to do kilku godzin.Ruch kolejowy był wstrzymany w obie strony, natomiast ruch drogowy na drodze obok miejsca zdarzenia był prowadzony wahadłowo.