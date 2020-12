Nowoczesny sprzęt „w służbie” ekologii. Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego otrzymała specjalistyczny samochód do wykrywania tzw. jeżdżących kopciuchów.

Przekazanie pojazdu odbyło się przed siedzibą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który dofinansował zakup auta.– Jest to samochód, który pozwoli inspekcji bardzo dobrze walczyć szczególnie z emisjami zanieczyszczeń przez samochody ciężarowe, osobowe – powiedział Ireneusz Stachowiak, prezes Funduszu.– Jest tu dymomierz do sprawdzania poziomu emisji spalin, sonometr do sprawdzania hałasu, jest mata do kontroli wycieków. Jest tu też bardzo zaawansowany technologicznie komputer do sprawdzania elektroniki pokładowej pojazdów w celu wykrywania niedozwolonych manipulacji w układy oczyszczania spalin – mówił Marcin Mroczkowski, wojewódzki inspektor transportu drogowego.Samochód kosztował 350 tys zł, z czego 280 tys to dofinansowanie Funduszu Ochrony Środowiska. To 10ty tego typu pojazd w służbie inspekcji drogowej w regionie.