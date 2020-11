Grudziądzki szpital nie chce zwiększać bazy łóżkowej dla pacjentów chorych na COVID-19, bo chce pomagać również innym mieszkańcom.

Dyrektor lecznicy odwołał się od decyzji wojewody, która zwiększa liczbę łóżek covidowych z 535 do 774 - stanowisko grudziądzkiego szpitala uzasadnia rzeczniczka lecznicy Izabela Hirsch-Lewandowska.– Dyrektor szpitala wnioskował o pozostawienie dotychczasowej bazy łóżkowej dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem w liczbie 535 łóżek oraz pozostawienia 190 łóżek na rzecz pacjentów niezakażonych koronawirusem, po to aby szpital mógł oferować świadczenia medyczne nie tylko pacjentom z COVID-19, ale również niezakażonym. Jeśli chodzi o stanowiska intensywnej terapii dyrektor w swoim odwołaniu wniósł o zmniejszenie liczby tych stanowisk z 50 do 40 – dodała Izabela Hirsch-Lewandowska.Obecnie w grudziądzkiej lecznicy hospitalizowanych jest 302 pacjentów z czego 29 korzysta z respiratorów.