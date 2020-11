- Testy antygenowe na obecność koronawirusa trafią do ratowników medycznych w najbliższych dniach - powiedział Polskiemu Radiu PiK Krzysztof Wiśniewski - rzec ...

Poseł Krzysztof Gawkowski uważa, że decyzja o zamknięciu trzech osiedlowych placówek w Inowrocławiu jest błędem. Parlamentarzysta zwrócił się o wsparcie do mi ...

We Włocławku zamontowano 500 budek lęgowych. W zamian za „mieszkania” ptaki mają pomóc w walce z meszkami i komarami.

2020-11-26, godz. 20:15

Pięcioro absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odebrało klucze do mieszkań. To nagroda za dobre wyniki w nauce. To już 6. edycja miejskiego pr ...

» więcej