Grudziądzcy radni jednym głosem proszą marszałka o pomoc dla specjalistycznego szpitala w Grudziądzu. Przewodniczący wszystkich klubów wspólnie ponad podziałami napisali list do Piotra Całbeckiego.

Jak tłumaczy Róża Lewandowska z Sojuszu Obywatelski Grudziądz, radni chcą dowiedzieć się, kiedy lecznica otrzyma obiecane wsparcie. - Były wcześniej podpisane umowy i do tej pory nie otrzymaliśmy wszystkich środków. Nie mamy już na co czekać, nie ma czasu. Teraz potrzebujemy tych pieniędzy, bo teraz są chorzy, teraz jest pandemia, teraz są potrzebne karetki i środki czystości. Nie ma tych pieniędzy, a umowa była zawarta 22 kwietnia 2020 roku - mówi.- Marszałek Piotr Całbecki będzie dzisiaj w Grudziądzu, dlatego spotkanie z radnymi jest jak najbardziej możliwe – odpowiada Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego. - Proponujemy organizację tego spotkania za pośrednictwem biura grudziądzkiej Rady Miasta, która skontaktuje się z asystentem marszałka i ustali godzinę.Nikt jednak w biurze grudziądzkiej rady, ani sami zainteresowani radni nie otrzymali takiej wiadomości. Trafiła tylko do dziennikarzy.