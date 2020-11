„Szanujmy się” - to hasło kampanii edukacyjnej prowadzonej na autostradzie A1, również w naszym regionie. Akcja ma przypominać zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

Jak mówi Anna Kordecka - rzeczniczka prasowa AmberOne, pierwsza odsłona kampanii skierowana jest do kierowców ciężarówek i nosi nazwę „Zdobądź szacun”.- W słowie „szacun” kryje się dwuznaczność. „Szacun” w środowisku zdobywa się godną naśladowania podstawą, ale „szacun” to także nowa, stworzona specjalnie na potrzeby kampanii wirtualna waluta, którą można zdobywać i zamieniać na nagrody rzeczowe. Co należy zrobić, aby zdobyć „szacun”? Przede wszystkim postępować zgodnie z zasadami i zagrać w quiz dostępny online na a1.com.pl/zdobądź szacun. Quiz zawiera 10 pytań dotyczących różnych sytuacji w ruchu drogowym. Każda poprawna odpowiedź równa się zdobyciu jednego „szacunu”. Dla kierowców ciężarowych, którzy poprawnie rozwiążą quiz czekają nagrody w postaci poczęstunku oraz wielofunkcyjnego komina - powiedziała Anna Kordecka.Kolejne akcje kampanii skierowane będą do motocyklistów i kierowców samochodów osobowych.