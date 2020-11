Mieszkańcy gminy Świecie będą mogli czuć się bezpieczniej. Samorząd uruchamia system teleopieki.

Seniorzy otrzymają bezpłatne, specjalne urządzenia, które w momencie uruchomienia przycisku powiadomią centrum alarmowe.– Osoby powyżej 60 roku życia oraz niepełnosprawni będą mogli liczyć na wypożyczenie od gminy urządzeń służących do kontaktu z centrum ratunkowym. Natomiast wszyscy inni będą musieli w te urządzenia zaopatrzyć się sami. Gmina zapewnia bezpłatny dostęp do systemu. Urządzenie posiada guzik SOS, a operator tego centrum posiada o każdym użytkowniku pełne informacje, kto to jest, gdzie mieszka, jakie przyjmuje leki, kto ma dodatkowe klucze. To wszystko po to by w przypadku zdarzenia podjąć szybkie decyzje – mówi Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia.Piersze urządzenia trafią do mieszkańców gminy jeszcze w tym roku.