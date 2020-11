Znani torunianie, którzy przechorowali COVID-19 przypominają mieszkańcom o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. W ramach miejskiej kampanii „Ustrzeż się przed zakażeniem” nagrano krótkie filmy.

Każdy film stanowi osobną historię, a o swoich przeżyciach opowiadają m.in. Artur Cieciórski – zwycięzca II edycji programu „You can dance”, Agnieszka Kobus-Pęńsko – rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg, Mariusz Składanowski – dziennikarz Radia Gra, Juryj Czuch - trener KH Energa Toruń czy lekarz hematolog Dominik Chraniuk. Dzielą się swoimi doświadczeniami, opowiadają jak doszło do zarażenia, jak się czuli, co było w tym czasie dla nich najważniejsze.Filmy pokazywane będą w Internecie, na stronach miasta czy mediach społecznościowych.W ramach kampanii przygotowano też plakaty, na których Mikołaj Kopernik, Flisak i rycerze pokazują jak uchronić się przed wirusem. Autorem plakatów jest znany toruński rysownik Marcin Treichel, a zobaczyć je można m.in. na przystankach autobusowych, w komunikacji miejskiej i w miejskich instytucjach.Toruń ma jeden z najwyższych w Polsce wskaźników przyrostu zakażeń koronawirusem.