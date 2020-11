Notariusze - także w regionie Kujaw i Pomorza - organizują w listopadzie dzień otwarty. - Liczymy na wiele pytań - mówi Lech Borzemski z Krajowej Rady Notarialnej.

W tym roku, ze względu na epidemię, kontakt będzie możliwy przez telefon lub Internet:- W tym roku to już 11. edycja akcji: "Porozmawiaj z notariuszem o...". Ta akcja od początku była pomyślana jako wielka, społeczna akcja edukacyjna. Chcemy wyrobić w obywatelach taki nawyk, by w sprawach istotnych dla bezpieczeństwa ich majątków, pytali, bo większością spraw związanych z majątkiem ruchomym i nieruchomym, zajmują się notariusze. To nic nie kosztuj - zapytać. Nasza akcja jest bezpłatna.Notariusze w Polsce to osoby zaufania publicznego, tzn. nie jesteśmy urzędnikami państwowymi, ale państwo polskie powierza nam wykonanie najważniejszych czynności urzędowych, takich, które decydują o bezpieczeństwie majątku. Notariusze towarzyszą przy sprzedaży mieszkań, domów, to oczywiste, ale zajmują się także prawem rodzinnym, spadkowym, handlowym. Jesteśmy swego rodzaju strażnikami obrotu prawnego (...). - mówi Lech Borzemski z Krajowej Rady Notarialnej.Notariusze w Polsce rocznie dokonują 18 mln różnych działań. Dzień Otwarty Notariatu przypada 28 listopada.Więcej w materiale Roberta Erdmanna.