Nielegalny baner z wizerunkiem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego wystylizowanego na Adolfa Hitlera wywieszony został na kładce nad al. Jana Pawła II w Bydgoszczy.

O incydencie poinformował „Tygodnik Bydgoski”. Baner pojawił się we wtorek po godzinie 13:00. Umieszczone na nim hasło sugeruje, że wywiesili go uczestnicy ostatnich antyrządowych protestów, które wybuchły po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. tzw. aborcji eugenicznej.W poniedziałek doszło do dewastacji elewacji Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy. Nieznany sprawca namalował „piorun” – symbol Strajku Kobiet. Obraźliwe napisy pojawiły się również na fasadzie Bazyliki św. Wincentego a'Paulo.