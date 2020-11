Odszedł człowiek niezwykły, obdarzony wielką pasją i wytrwałością w podążanie ścieżkami klasyki swojego zawodu. Był świetnym doradcą, jednym z nielicznych już rzemieślników z Bożą iskrą.

O swojej firmie Derred pisał tak:"Krawcy z ponad 40-letnim doświadczeniem, tkaniny od najbardziej cenionych w świecie bespoke, producentów luksusowych materiałów - ponad 25000 wzorów i deseni do wyboru, krój i fason tworzony pod indywidualne marzenie Klienta. Pasja i miłość do zawodu, szacunek dla tradycyjnego, klasycznego krawiectwa oraz wyjątkowy klimat"...A o sobie:"Od niemalże dzieciństwa wiedziałem, że moje życie poświęcone będzie pięknemu rzemiosłu, jakim jest tradycyjne krawiectwo, oraz sztuce, jaką jest budowanie męskiej garderoby zgodnie z klasycznymi zasadami, towarzyszącymi gentlemanom już od kilkuset lat. Wraz z grupą krawców z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem pracujemy w maleńkiej, kameralnej pracowni i szwalni, znajdującej się bezpośrednio pod atelier, poświęcając każdej naszej sztuce maksymalną ilość czasu, uwagi i emocji. Wielką część naszego rzemiosła stanowi praca ręczna...Mawiał:"Kobiety lubią w mężczyznach: uśmiech, pośladki, dobre buty. Bardzo przystojny mężczyzna w dobrze skrojonym garniturze, ale w kiepskich lub - co gorsza - brudnych butach, nie zrobi dobrego wrażenia. ""Mężczyzna - Dżentelmen. Jego potrzeby są zawsze drugorzędne w stosunku do potrzeb innych ludzi, w szczególności kobiet. Mężczyźni nie dbają o spacery z żoną, które - proszę mi wierzyć - dobrze wpływają na zdrowie i kondycję, tylko lecą na siłownię, aby się katować przez trzy godziny. "W czasie pandemii Karol Włodarski zaangażował się w szycie tysięcy maseczek dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, dla bezdomnych, podopiecznych DPS...