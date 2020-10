Zmarł biskup senior Bogdan Wojtuś, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Od soboty był w szpitalu w Poznaniu. Miał potwierdzone zakażenie koronawirusem.

Informację o śmierci bp. Wojtusia podała archidiecezja gnieźnieńska. Terminu pogrzebu jeszcze nie wyznaczono.Archidiecezja podała, że w tygodniu poprzedzającym stwierdzenie koronawirusa u bp. Wojtusia nie pełnił on publicznej posługi. Kiedy badanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dały pozytywny wynik u bp. seniora, na kwarantannę trafił prymas Polski abp Wojciech Polak.Bogdan Wojtuś urodził się 4 lipca 1937 r. w Łąsku Wielkim k. Bydgoszczy. W 1955 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w seminarium duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 r. z rąk prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Po trzech latach pracy wikariuszowskiej prymas skierował go na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę magisterską obronił w 1968 r. Stopień doktora teologii moralnej uzyskał w 1972 r.W 1971 r. rozpoczął pracę w kurii metropolitalnej w Gnieźnie. Prymas powierzył mu funkcję archidiecezjalnego duszpasterza rodzin. Rok później został duszpasterzem służby zdrowia.Był wykładowcą teologii moralnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W maju 1982 r. został mianowany rektorem seminarium. W 1984 r. mianowany został członkiem Komisji Episkopatu ds. Seminariów Duchownych.24 września 1988 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. 8 października 1988 roku sakry biskupiej udzielił mu w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie kard. Józef Glemp.W 1989 r. został członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Rodzin. W 1991 r. prymas mianował go kanonikiem gremialnym kapituły prymasowskiej w Gnieźnie. Trzy lata później został wybrany na jej prepozyta.W 1992 roku Stolica Apostolska mianowała go wizytatorem apostolskim seminariów diecezjalnych w Koszalinie, Gorzowie i w Szczecinie, a także zakonnych – cystersów, braci mniejszych, pijarów, kanoników regularnych laterańskich, Zgromadzenia św. Michała Archanioła, Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy i Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie.Bp Wojtuś brał udział w przygotowaniach do obchodów milenijnych archidiecezji – śmierci św. Wojciecha (1997 r.), jego kanonizacji (1999 r.) i ustanowienia metropolii (2000 r.), wchodząc w skład komitetu organizacyjnego.Archidiecezja gnieźnieńska podkreśliła, że bp Bogdan Wojtuś, jako prepozyt kapituły prymasowskiej, podejmował wraz z członkami kapituły starania, aby tytuł prymasa Polski powrócił do arcybiskupów gnieźnieńskich.„Zabiegi prepozyta, kapituły i wielu innych osób okazały się owocne, ponieważ papież Benedykt XVI zadecydował, by 19 grudnia 2009 r. tytuł prymasa Polski powrócił do arcybiskupa gnieźnieńskiego” – podano.We wrześniu 2012 roku bp Bogdan Wojtuś przeszedł na emeryturę, nadal jednak pozostawał bardzo czynny, ofiarnie angażując się w życie duszpasterskie archidiecezji gnieźnieńskiej.