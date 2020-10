Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy, który był dziś gościem Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK, uważa, że nie czas dziś na spory między partyjne, czas na solidarną walkę z epidemią.

– Ja jestem przekonany, że dzisiaj nie jest czas na to byśmy toczyli wojnę polityczną, tylko żebyśmy ratowali zdrowie i życie Polaków. Lewica tak podchodziła i tak będzie podchodzić do sprawy koronawirusa. Ja dostrzegam błędy rządu, chaos, że nawet minister zdrowia mówi, że nie spodziewał się tak wielu przypadków zachorowań, że premier mówi, że bierze za to odpowiedzialność, bo czas został zmarnowany, dobrze, ale dziś trzeba pomagać - wszyscy jesteśmy na tym samym froncie walki z koronawirusem – powiedział Krzysztof Gawkowski.