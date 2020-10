Stan wody w Jeziorze Ostrowskim jest coraz niższy. Fot. Tomasz Gronet

Zanikające jeziora były tematem wyjazdowej sesji parlamentarnego zespołu ds. ochrony pojezierzy wielkopolskich, która odbyła się w Przyjezierzu nad Jeziorem Ostrowskim.

Organizator spotkania Józef Drzazgowski ze Stowarzyszenia Eko-Przyjezierze uważa, że powstanie zespołu to dobry krok na drodze ratowania zanikających jezior na pograniczu Wielkopolski i Kujaw.



- Susza hydrologiczna na pograniczu Wielkopolski i Kujaw doskwiera nam coraz bardziej i to jest tak naprawdę ostatni moment na działanie - dodała Paulina Hennig-Kloska przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw ochrony pojezierzy wielkopolskich.



W środę na konferencji w Ostrowie posłowie zapoznają się z opracowanymi przez naukowców koncepcjami ratowania jezior i przeciwdziałania stepowieniu Kujaw i Wielkopolski.