Sprawcy usiłowania zabójstwa trafili do aresztu

Jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany na dwa, drugi na trzy miesiące. /fot. Pixabay

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy aresztował 42-latka i 31-latka, którzy są podejrzani o usiłowanie przed tygodniem zabójstwa mężczyzny. Pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń - poinformowała rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji mł. insp. Monika Chlebicz.

Do zdarzania doszło w sobotę przed tygodniem w Bydgoszczy. Wówczas dyżurny z komisariatu Bydgoszcz-Błonie otrzymał informację, że przy ulicy Nadrzecznej za wiaduktem kolejowym leży osoba wzywająca pomocy. Na miejsce został skierowany patrol, który zastał tam zgłaszającego i mężczyznę z obrażeniami ciała zadanymi ostrym narzędziem. Poszkodowany w poważnym stanie trafił do szpitala.



Sprawą zajęli się policjanci z komisariatu na Błoniu i komendy miejskiej w Bydgoszczy. Efektem ich pracy było wytypowanie, a następnie zatrzymania dwóch podejrzanych. Trafili oni do policyjnego aresztu.



W czwartek do prokuratury został doprowadzony 41-latek, a w piątek 31-latek. Obaj usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa.



Sąd, na wniosek prokuratora, tymczasowo aresztował obu podejrzanych - 41-latka na trzy miesiące, a 31-latka na dwa miesiące. Według informacji PAP, starszy z nich jest Ukraińcem, a młodszy Rumunem.