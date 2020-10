„Nie jestem Ideologią, Polska bez homofobów jest najpiękniejsza” - napisali na transparentach uczestnicy manifestacji w Toruniu pn. „Edukacja wolna od fobii”. To protest przeciwko powołaniu Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki.

Podczas manifestacji odtworzona została wypowiedź Przemysław Czarnka.- Dzieciaki popełniają samobójstwa przez to, że szerzy się homofobia. Wystarczy sobie wyobrazić, że mogłoby to być moje dziecko - powiedziała Agata Chyżewska-Pawlikowska z Toruńskiej Brygady Feministycznej.- Tupetu, cynizmu, bezczelności temu panu mi brakuje, ale to nie są cechy, które powinien mieć minister edukacji czy jakikolwiek minister, urzędnik państwowy. Nie dziwię się nikomu, kto mówi nie chcemy dać temu panu szansy, bo ja mu szansy nie dam - dodał Przemysław Szczepłocki ze Stowarzyszenia Pracowni Różnorodności.