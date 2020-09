Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski prof. Wojciecha Polaka. Odznaczenie zostało przyznane toruńskiemu naukowcowi za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i publicystycznej oraz za upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski.

Prof. Wojciech Polak bardzo cieszy się z przyznanego odznaczenia. - Zawsze człowiekowi jest miło, gdy się go docenia – zwłaszcza, że to od pana prezydenta. Wszystkie smutne rzeczy, które mnie spotkały w ostatnich tygodniach odchodzą na drugi plan po tym wydarzeniu – mówi profesor. Jak dodaje, w pracy dydaktycznej największą satysfakcję dają mu wykłady. - Robię to chyba z dobrym efektem, studenci słuchają pilnie. Wiem, że moje wykłady podobają im się. Z kolei w pracy badawczej satysfakcję daje mi zwłaszcza książkę „Czas ludzi niepokornych”. Wydaje mi się, że była jakimś ważnym wkładem do badania dziejów „Solidarności”. Po niej powstały różne monografie.Tymczasem władze UMK w Toruniu pozbawiły prof. Wojciecha Polaka funkcji szefa katedry bezpieczeństwa wewnętrznego. Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność" wysłał niedawno apel do rektora UMK w Toruniu w tej sprawie, w obronie profesora. - Z końcem sierpnia wszystkim kierownikom katedr wydziału nauk o polityce i bezpieczeństwie skończyły się kadencje - wyjaśnia rzecznik UMK dr Marcin Czyżniewski. - Dziekan wydziału wystąpił o powołanie nowego kierownika katedry, natomiast rektor nie przyjął tego wniosku. Wyznaczył pana profesora Polaka na pełniącego obowiązki tej katedry do czasu przeprowadzenia konkursu na to stanowisko. Wpłynęło do nas i pismo „Solidarności” w sprawie pana profesora, pisał też m.in. wojewoda kujawsko-pomorski. Wszystkim tym osobom, rektor odpowiada informując, jak wyglądała sprawa – dodaje.Nowym kierownikiem katedry miał być prof. Władysław Polcikiewicz.