Zielone dachy na starówce, drzewa w donicach na ulicy Szerokiej i żywopłoty wyłapujące spaliny przy ruchliwych drogach. To część propozycji toruńskich społeczników, które mają pomóc w adaptacji miasta do zmian klimatu.

- Trzeba działać szybko i korzystać z prostych rozwiązań - mówi Sylwester Jankowski z Partii Zieloni. Podaje przykład ogrodów fasadowych z Holandii, które mogłyby z powodzeniem powstać w Toruniu.- Trawy, rośliny, które sadzi się przy murze. Może być to pnącze. Ktoś sobie „odkopuje” dosłownie kawałek swojego muru. Wytyczne z Amsterdamu są takie - zabieramy maksymalnie 30 centymetrów, musi pozostać 1,8 m chodnika. Jeżeli nie ma możliwości posadzenia tam miasto zezwoliło na postawienie donic i skrzynek - powiedział Sylwester Jankowski.Dużą zmianą mogłoby być wprowadzenie ruchu jednokierunkowego wokół starówki.- Bulwar Filadelfijski, droga z mostu na Rubinkowo i z drugiej strony Warszawska, św. Katarzyny, Szumana, Wały Generała Sikorskiego w stronę na pl. Rapackiego. Na tym drugim pasie mielibyśmy kilka tysięcy metrów kwadratowych do wykorzystania pod zieleń. Wiadomo to są koszty, to jest zmiana koncepcji miasta, zmiana myślenia... Można to zacząć robić etapami. Powstanie takiej zielonej otuliny miałoby bardzo duży sens - dodał Jankowski.Propozycje zostaną przedstawione miastu. Urzędnicy odniosą się do nich w możliwie najkrótszym czasie.