Bydgoszcz pierwsza w kraju! Bilety miesięczne można kupić online!

Jeszcze większe ułatwienia dla pasażerów. Bilety okresowe kupujemy w domu, kontrolerowi pokazujemy jedynie kartę płatniczą. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce.

Bydgoska Karta Miejska w liczbach:

Dotychczas nośnikiem i zarazem identyfikatorem biletów okresowych (miesięcznych) była wyłącznie Bydgoska Karta Miejska. Należało ją co miesiąc doładować w kiosku, automacie, internetowo lub w Punktach Obsługi Klienta ZDMiKP.Za pomocą karty płatniczej można było natomiast kupić bilet jednorazowy poprzez przyłożenie jej do kasownika lub doładować Bydgoską Kartę Miejską, którą należało jednak najpierw wyrobić w punktach obsługi klienta ZDMiKP.Teraz po dokonaniu przelewu w sklepie internetowym, bilet zostanie w prosty sposób zakupiony, a dowodem zakupu będzie wyłącznie karta płatnicza.Zbliżeniowa karta płatnicza będzie potwierdzeniem prawa do przejazdu transportem publicznym w ramach biletu okresowego: miesięcznego, 30-dniowego, 14-dniowego, 90-dniowego, semestralnego uczniowskiego lub semestralnego studenckiego.Aby móc skorzystać z udogodnienia pasażer powinien posiadać imienny profil w portalu pasażera Bydgoskiej Karty Miejskiej, jak również przypisaną do konta kartę płatniczą (tzw. Bezpieczny identyfikator karty płatniczej). Cała operacja trwa tylko 3 minuty, a pasażer zostanie przez nią przeprowadzony krok po kroku. Pasażerowie zyskają bilet miesięczny, ale również dostęp do całej historii zakupów biletów, przypisanych do danej karty.W przypadku późniejszej kontroli, pasażer musi tylko przyłożyć swoją kartę płatniczą do czytnika i wyświetlona zostanie informacja, że bilet został opłacony. Bydgoska Karta Miejska nie będzie już wymagana.Uwaga! Czytnik kontrolera nie sczytuje z karty danych, ani nie pobiera środków. Czytnik informuje tylko kontrolera (tak jak w przypadku Bydgoskiej Karty Miejskiej), że bilet został opłacony.Liczba biletów sprzedanych w systemie OPS od stycznia do końca sierpnia 2020 roku - ok. 1,5 mln sztuk [zakup biletu za pomocą karty płatniczej w komunikacji miejskiej]Liczba wydanych Bydgoskich Kart Miejskich od początku funkcjonowania systemu (wrzesień 2010 r.) – ponad 266 tysięcy szt.Liczba wydanych kart BKM od stycznia do końca sierpnia 2020 r. – ok. 7 tysięcy sztuk