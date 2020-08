Policja ma różne zadania do wykonania. Bydgoska "drogówka" eskortowała dwie osoby do szpitala./fot. Pixabay

Policjanci z bydgoskiej „drogówki’ pilotowali do szpitala dwie osoby w pilnej potrzebie - rodzącą kobietę i dziecko użądlone przez owada, które miało kłopot z oddychaniem i było opuchnięte.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce w niedzielę (16.08.2020) w nocy na ulicy Wyszyńskiego (na wiadukcie) podczas prowadzonej przez funkcjonariuszy kontroli kierowców. Około godziny 3:00 do funkcjonariuszy podjechał kierowca mitsubishi. Zdenerwowany mężczyzna oświadczył, że jego partnerka zaczyna rodzić. Poprosił o pilną pomoc w dotarciu do jednego ze szpitali w Bydgoszczy. Policjanci natychmiast powiadomili o tej sytuacji dyżurnego, a następnie na sygnałach świetlnych i dźwiękowych bezpiecznie eskortowali parę przez miasto do szpitala. Kobieta szybko trafiła pod opiekę lekarzy.Do drugiego zdarzenia doszło w środę (18.08.2020) około godziny 18:00 przy ulicy Kolbego w Bydgoszczy. Wówczas do patrolu podjechał mężczyzna informując mundurowych, że wiezie do szpitala dziecięcego syna, który ma problemy z oddychaniem po użądleniu przez owada.Policjanci zauważyli, że dziecko jest wyraźnie opuchnięte. W związku z zagrożeniem zdrowia i życia, podjęli decyzję o natychmiastowej eskorcie. Na sygnałach przejechali ulicami miasta do szpitala, gdzie dziecko zostało przekazane pod opiekę medyczną.