Ponad 16 tys. osób zapisało się już do Klubów Konfederacji. W całej Polsce powstało ich prawie 700, z czego 45 na Kujawach i Pomorzu. Największy w regionie działa w Bydgoszczy.

Powstanie Klubów Konfederacji, które mają być lokalnymi strukturami partii, zainaugurowano tydzień temu. Mogą do nich dołączać sympatycy ugrupowania. Dziś do takiego kroku zachęcał w Bydgoszczy Marcin Sypniewski, członek Centralnego Zespołu Klubów Konfederacji i sekretarz partii oraz Damian Gastoł - lider Klubu Konfederacji Bydgoszcz.- To jest pierwsza tak otwarta struktura partii politycznej, do której każdy może przystąpić. Kluby Konfederacji mają dwa główne zadania. Pierwsze to jest pomoc w rozpowszechnianiu naszych poglądów, w dotarciu z naszymi poglądami do jak najszerszej grupy ludzi i uczestniczenie w akcjach ogólnopolskich. Drugie zadanie Klubów Konfederacji to działalność lokalna, przygotowanie się do wyborów samorządowych, tworzenie programu. Potrzebujemy bardzo dużo osób, żeby wystartować w wyborach samorządowych. To jest bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne i w ten sposób chcemy je znaleźć - powiedział Marcin Sypniewski.Sympatycy Konfederacji mogą zarejestrować się na stronie i dołączać do istniejących już lokalnych klubów lub założyć własny. Klub powinien liczyć co najmniej pięć osób.