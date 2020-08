Pamięć o bohaterach 1920 roku wykuta na tablicach

„Pamięci tych, którym winniśmy dług wdzięczności za wolność naszą i Europy” – tablice poświęcone bohaterom Cudu nad Wisłą zostały odsłonięte przy wejściu głównym do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zostaną też odsłonięte w sobotę 15 sierpnia na budynku przedstawicielstwa urzędu we Włocławku podczas wojewódzkich obchodów zwycięskiej bitwy.

W uroczystości wzięli udział marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska, prezydent Torunia Michał Zaleski, biskup ordynariusz diecezji toruńskiej Wiesław Śmigiel, kombatantka Kazimiera Zańczuk oraz stuletnia mieszkanka Torunia, uhonorowana marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis Anna Kucharzewska. Wydarzenie poprzedziło złożenie kwiatów w Parku Pamięci w centrum miasta pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Pomorskiej.- Tablice są wyrazem naszej pamięci o bohaterach, którzy spontanicznie zorganizowali się, przygotowując do obrony miasta. To dzięki ich zaangażowaniu udało się skutecznie zatrzymać siły bolszewickie – mówi marszałek Piotr Całbecki.Wzruszania nie kryła torunianka, Anna Kucharzewska, rówieśniczka Niepodległej uhonorowana marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeranienis.- Wtedy się urodziłam, w tę przeklętą wojnę. To jest dla mnie niewypowiedziane szczęście. Cieszę się, że doczekałam się tego stulecia.Uroczystość odsłonięcia tablicy przy wejściu głównym do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na placu Teatralnym 2 odbyła się w piątek, 14 sierpnia przed południem. Wcześniej w Parku Pamięci w centrum miasta marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska złożyli kwiaty pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Pomorskiej.Pamiątkowa tablica na budynku przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Bechiego 2 we Włocławku zostanie odsłonięta podczas wojewódzkich obchodów Cudu nad Wisłą w sobotę 15 sierpnia ok. godz. 15:00, po przemarszu z katedry ulicami miasta.Szczegóły w materiale Michała Zaręby.