Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W liceach, technikach i szkołach branżowych wywieszono już listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 18 sierpnia uczniowie muszą teraz potwierdzić wolę nauki w danej placówce. Aby to zrobić młodzież musi dostarczyć do szkoły oryginały: świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Listy kandydatów przyjętych zostaną ogłoszone 19 sierpnia.Na brak chętnych nie może narzekać IV LO w Toruniu. Tu największą popularnością cieszyła się klasa biologiczno-chemiczna, ekonomiczna i matematyczno-fizyczna.– Wszystkie szkoły zobowiązane są podać minimalne progi punktowe i one wynoszą, w zależności od klas 130 do 160 punktów – mówi Andrzej Czyżewski, wicedyrektor IV LO w Toruniu.Zespół Szkół Budowlanych otworzy sześć klas, z czego 5 w technikum i jedną w szkole branżowej.Klasy techniczne to technik budownictwa, technik budownictwa z elementami architektury i technik budownictwa z komputerowym wspomaganiem projektowania (...) – mówi Magdalena Popielewska, dyrektor Zespołu Szkół.W Zespole Szkół Handlowych w Bydgoszczy problemu z naborem do technikum nie ma. Największą popularnością cieszył się technik reklamy. Są jeszcze miejsca w klasie sportowej.