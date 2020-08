Brak rodzinnego ciepła, brak pieniędzy, albo ich nadmiar, alkohol, narkotyki, złe środowisko - kobiety z wyrokami przeanalizowały swoje życie i proszą dziewczyny z poprawczaka w Koronowie, by nie szły ich drogą, by nie stały się kiedyś ich koleżankami z celi.

- Przeprowadziliśmy pogłębione wywiady wśród 14 skazanych, które popełniły przestępstwo jako osoby młodociane. Każda z nich w zasadzie mówiła o tym, że jednym z najważniejszych czynników determinujących dalszy los jest posiadanie osoby bliskiej i znaczącej, czyli takiej, która jest autorytetem i wskazuje dobrą drogę, a w sytuacji popełnienia błędu potrafi zatrzymać i pokierować na właściwe tory - mówi rzeczniczka Zakładu Karnego w Grudziądzu, porucznik Elżbieta Kamińska.- Inne czynniki to oczywiście alkohol, narkotyki i grupa rówieśnicza, pieniądze albo ich brak. Wśród naszych podopiecznych są też takie, które właśnie z nadmiaru pieniędzy, które rodzice im udostępniali nawiązały nieprawidłowe relacje rówieśnicze, weszły w narkotyki i to determinowała ich dalsze postępowanie.Większość skazanych mówi właśnie o tym, że najbardziej brakowało im tego rodzinnego ciepła rodziców. Skazane pisząc te listy miały możliwość uzyskania takiego w wglądu w siebie. Zastanowiły się, dlaczego zbłądziły, w którym momencie mogły zawrócić. One bardzo często mówią o tym, żeby dziewczyny akceptowały siebie, zastanawiały się nad konsekwencjami swoich czynów. Przestrzegają przed braniem narkotyków, przed używkami, dopalaczami, alkoholem, ale głównie koncentrują się właśnie na temacie samoakceptacji - dodaje por. Elżbieta Kamińska.