Wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych zaleca ograniczenie udziału w imprezach rodzinnych. Zdaniem dr. Pawła Rajewskiego to właśnie one stają się teraz podstawowym źródłem ognisk COVID-19.

Po tego typu imprezie doszło ostatnio do zakażeń. Była to osiemnastka w podtoruńskiej Brzozówce. Zakażonych jest 11 osób, 45 przebywa w kwarantannie.– Na imprezach skracamy ten dystans, składamy sobie życzenia, przytulamy się, tańczymy i rzeczywiście, jeśli mamy gości z różnych województw jest bardzo duże ryzyko zakażenia koronawirusem – powiedział dr Paweł Rajewski.Wśród osób zakażonych jest też pracownica toruńskiego MOPR, co spowodowało konieczność przebadania na obecność koronawirusa ponad 60 osób i ograniczenia w pracy ośrodka.