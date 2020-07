Często o tym przypominamy, ale trzeba: potrzebna jest krew!

Każda grupa krwi jest na wagę złota - przekonywali bydgoszczan pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Ze względu na urlopy w wakacje zasoby krwi drastycznie maleją.

Na parkingu przed budynkiem Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy stanął krwiobus. Do godz. 13.00 krew może tu oddać każdy chętny.– Najpierw sprawdzamy hemoglobinę i to jest podstawa do tego czy ktoś może się podzielić czy nie, czy ktoś ma wystarczającą ilość tej hemoglobiny. Reszta badania jest wykonywana już w stacji na miejscu i to są badania głównie wirusologiczne – powiedziała Katarzyna Pociask z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.W piątek krwiobus odwiedzi też Solec Kujawski.