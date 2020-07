To już jest pewne, grudziądzki dworzec zmieni się nie do poznania. Fot. Wikipedia

To już jest pewne, grudziądzki dworzec zmieni się nie do poznania. Do roku 2023 budynek z lat 60 tych ubiegłego wieku przejdzie generalny remont.

Rewelacja! Supernowoczesny dworzec powstanie w Grudziądzu! Grudziądzanie zasłużyli na modernizację dworca - mówią politycy PiS



– Miasto zobowiązało się do zagospodarowania części powierzchni użytkowej tego dworca. Chcielibyśmy aby znalazła się tam wystawa nawiązująca do grudziądzkich tradycji lotniczych. Pod sufitem zawisną szybowce, podziwiać będzie można zabytkowe samoloty. Władze miasta w przyszłości planują także zorganizowanie także węzła przesiadkowego, który będzie obsługiwał komunikację miejską i komunikację międzymiastową – powiedziała Beata Adwent, rzeczniczka prezydenta Grudziądza.



