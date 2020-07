Prawie 19 mln złotych trafi do Domów Pomocy Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - tę wiadomość przekazała w Toruniu - poseł Iwona Michałek, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowe pieniądze będą przeznaczone głównie na dodatkowe wynagrodzenie.

- 1450 złotych dla każdego pracownika domów pomocy społecznej. Zabiegaliśmy o to wsparcie w Unii Europejskiej, gdy pandemia została ogłoszona. Umowa została podpisana 6 lipca i będzie ją realizował Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ten projekt zakłada także tworzenie miejsc odpoczynku dla personelu oraz zapewnienie dostępu do środków ochrony osobistej - mówi Iwona Michałek, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.- Chcę korzystając z okazji podziękować za doskonałą współpracę z samorządami - mówi Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski. - Udało się ograniczyć liczbę zachorowań wśród podopiecznych do niewielkiej grupy osób. Jednostek pomocy społecznej zarządzanych przez samorząd mamy w regionie 41, pozostałe 8 domów prowadzą stowarzyszenia.W konferencji uczestniczył też zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Rasielewski.W całym kraju do DPS-ów trafi 327 mln zł.