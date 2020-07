Prezydent Andrzej Duda/fot. Łukasz Gągulski, PAP

- Nie znajduję określenia, jeśli ktoś z przyczyn politycznych prześladuje osobę z niepełnosprawnością. Jak to można by to w ogóle nazwać? To jest jakieś zachowanie koszmarne - podkreślił w czwartek w TVP prezydent Andrzej Duda.