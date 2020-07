Dyskutowano i uchwalono! Włocławscy radni udają się na wakacje!

Ostatni raz przed wakacyjną przerwą obradowali we Włocławku miejscy radni. Sesja okazała się krótka i spokojna.

Największą dyskusję wśród radnych wywołała uchwała dotycząca zmian w Budżecie Obywatelskim. W tegorocznej edycji zostanie wprowadzony podział na trzy pule: ogólnomiejską, instytucjonalną i zieloną. Zmienią się też zasady głosowania - w 2020 roku będzie się ono odbywało tylko drogą elektroniczną.Urzędnicy przekonują, że głosowanie elektroniczne przyspieszy zrealizowanie tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, którą opóźniła epidemia. Mają też pewien pomysł, jak pomóc tym, którzy będą mieli problem z głosowaniem przez internet.- Rozmawialiśmy o tym, że być może poprosimy MPK i w ramach współpracy będziemy jeździć po wszystkich osiedlach. Na etapie głosowania mieszkańcy będą mogli do nas przychodzić i w ten sposób będziemy również pomagać im oddawać te głosy. I to my wychodzimy do mieszkańców, a oni nie będą musieli również fatygować się elektronicznie - mówi Angelika Wyrąbkiewicz, dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej we włocławskim Urzędzie Miasta.Ostatecznie uchwałę w sprawie zmian w Budżecie Obywatelskim przyjęto trzynastoma głosami za. Przeciw było siedmioro radnych Prawa i Sprawiedliwości. 7 lipca włocławska Rada Miasta przyjęła też uchwały w sprawie realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” i zmiany cennika za korzystanie z usług Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.