Mieszkańcy regionu, samorządy i różne instytucje mogę się starać o dofinansowanie m.in. budowy instalacji oszczędzających wodę. O szczegółach mówił w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK, Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Posłuchaj całej Rozmowy Dnia

- Można zdobyć 5 tysięcy złotych na budowę urządzeń, które pozwolą na przykład łapać deszczówkę. Nazwa tego programu to Moja Woda. Kolejny program to Eko Klimat 2020. Są to bardzo korzystne pożyczki na różne działania.- To jest nowy mechanizm finansowania, który wprowadziliśmy w wojewódzkim funduszu. Polega na udzielaniu korzystnych, preferencyjnych pożyczek w kategoriach: powietrze, ziemia i woda dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Pomożemy sfinansować na przykład budowę własnej farmy fotowoltaicznej, zbudować oczyszczalnię ścieków i wiele innych inwestycji. Zachęcam do wejścia na stronę wojewódzkiego funduszu, tam w zakładkach „Programy" znajdziemy program Ekoklimat i szczegółowo wszystko jest opisane - mówił Ireneusz Stachowiak w porannej Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK.