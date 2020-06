Tragiczny pożar we Włocławku. Ogień pojawił się przed godz. 3:00 w nocy w kamienicy przy Starym Rynku. Nie żyje mężczyzna w wieku 44 lat.

- Strażacy po wejściu do środka, po wyważeniu drzwi, znaleźli go leżącego około metra od drzwi wejściowych. Wewnątrz tego pomieszczenia znajdowała się butla z gazem, na szczęście nie doszło do eksplozji, bo wtedy prawdopodobnie ucierpiałoby nie tylko to mieszkanie - powiedział Dariusz Krysiński, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.Przyczyną pożaru było prawdopodobnie zaprószenie ognia. Ostateczną odpowiedź da policyjne śledztwo.