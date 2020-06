– Trzeba zagłosować na swojego kandydata, to nasz obowiązek – mówią mieszkańcy Małej Nieszawki pod Toruniem. W lokalu – podobnie jak w całym kraju – obowiązują specjalne zabezpieczenia sanitarne.

– Maseczki, płyny do dezynfekcji, jest wszystko przygotowane tak jak powinno być, dystans też zapewniony. Jak na razie to sporo ludzi przyszło – powiedziała Elżbieta Brzezińska, przewodnicząca komisji w szkole w Małej Nieszawce.– Chciałbym, żeby wszyscy młodzi głosowali, bo chyba nie interesują się tym za bardzo. Tu widzę, że większość to starsi, a trzeba przecież zagłosować na swojego kandydata – powiedział jeden z wyborców.Lokale wyborcze będą czynne do godziny 21.00. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza.