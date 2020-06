Do ośmiu osób wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 z ogniska w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W sobotę rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól poinformował o kolejnych trzech przypadkach potwierdzonych pozytywnym wynikiem testu.

- Do pięciu wyników pozytywnych, które raportowaliśmy wcześniej, w sobotę dodajemy kolejne trzy. To jeden pracownik Urzędu Marszałkowskiego i dwie osoby z rodzin - podkreślił Mól.Czwarta osoba zakażona z Torunia, o której poinformowało Ministerstwo Zdrowia, to kolejna z ogniska w zakładzie odzieżowym, gdzie dotychczas odnotowano kilkanaście pozytywnych wyników testów.Dotychczas od początku epidemii w regionie stwierdzono 666 zakażeń SARS-CoV-2. 539 osób wyzdrowiało, a 49 zmarło. Obecnie liczba aktywnych przypadków wynosi - 78. Liczba przebadanych próbek wzrosła do blisko 63 tysięcy. Najwięcej zakażeń stwierdzono w Bydgoszczy - 158 i Toruniu - 140.Ostatnie dane przedstawione przez Urząd Marszałkowski mówiły o 9 osobach chorych na COVID-19 hospitalizowanych w szpitalach w regionie. Troje pacjentów jest w stanie dobrym, a sześcioro w średnim. W jednoimiennym szpitalu zakaźnym w Grudziądzu dysponującym 1100 łóżkami przebywają obecnie trzy osoby z COVID-19.