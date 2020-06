Wicepremier Jacek Sasin na spotkaniu w Radziejowie. Fot. Agnieszka Marszał

Prezydentura nastawiona konfrontacyjnie do rządu, byłaby dla Polski i Polaków czymś zdecydowanie zgubnym, biorąc pod uwagę wielkie wyzwania, jakie stoją przed naszym krajem – ocenił w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Podczas briefingu prasowego w Radziejowie Sasin podkreślił, że stojące dziś przed Polską „wielkie wyzwania” związane są m.in. z szybką modernizacją i szybkim podnoszeniem poziomu życia, a także z polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz ze skutkami pandemii koronawirusa, medycznymi i ekonomicznymi.



Jak mówił, „tylko zgodna współpraca i współdziałanie wszystkich ośrodków władzy dadzą pożądany przez Polaków efekt dobrego zmierzenia się z tymi wyzwaniami”.





- Prezydentura, która byłaby nastawiona konfrontacyjnie do rządu, która byłaby nastawiona na rywalizację, na przeszkadzanie sobie nawzajem, a nie na współpracę, byłaby dziś dla Polski i Polaków czymś zdecydowanie zgubnym i czymś, co w diametralny sposób utrudniłoby walkę z kryzysem – oświadczył Sasin.



Podczas spotkania z mieszkańcami Radziejowa wicepremier apelował o „ogromną mobilizację” elektoratu PiS, Zjednoczonej Prawicy i przekonywanie do pójścia na wybory prezydenckie oraz oddania głosu na obecnego prezydenta Andrzeja Dudę.



- Takie są dzisiaj wyliczenia niektórych specjalistów od marketingu politycznego, że być może kilka tysięcy głosów w skali Polski będzie decydowało o tym, kto zostanie prezydentem Rzeczpospolitej – argumentował Sasin. Wskazywał przy tym, że „jak uświadomimy sobie, że w Polsce jest grubo ponad trzy tysiące gmin, to może się okazać, że jeden głos w każdej gminie będzie decydował o tym, kto zostanie prezydentem”.



Wicepremier zwrócił uwagę, że nadchodzące wybory prezydenckie zdecydują, jaka będzie Polska przynajmniej przez najbliższe pięć lat, w tym przez trzy i pół roku kadencji obecnego parlamentu z większością rządową PiS i Zjednoczonej Prawicy. Podkreślił jednocześnie, że reelekcja prezydenta Andrzeja Dudy będzie gwarancją na kontynuowanie współpracy przy wdrażaniu projektów służących dalszemu rozwojowi Polski i podnoszeniu poziomu życia Polaków.



- Żebyśmy rzeczywiście mogli iść dalej w tym kierunku potrzebne jest zwycięstwo prezydenta Dudy, który z jednej strony będzie gwarantem tego, że to, co udało się osiągnąć, udało się wprowadzić w życie, zostanie zachowane i nie zostanie zmienione, a po drugie będzie też gwarantem dalszych działań ze strony rządu, ze strony większości parlamentarnej – oświadczył Sasin.