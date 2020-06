Burze z gradem w naszym regionie! Ostrzeżenie na niedzielę

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega: w niedzielę (21 czerwca) mogą wystąpić w Kujawsko-Pomorskiem burze z gradem.

Obszar ich występowania dotyczy powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, Bydgoszczy, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądza, powiatu grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, świeckiego, Torunia, toruńskiego, wąbrzeskiego, Włocławka i powiatu włocławskiego.Burze z gradem mogą wystąpić w niedzielę od godz. 11.00 di godz. 23.00. - Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 proc. - czytamy w komunikacie.Za nami kolejna pracowita doba kujawsko-pomorskich strażaków. W całym regionie byli wzywani na pomoc ponad 200 razy. Zdarzeń związanych z burzami, deszczem i wiatrem było 118. Najczęściej strażacy usuwali wodę z zalanych piwnic, a także zbierali konary i gałęzie, które spadały na drogi. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w powiecie rypińskim- tam do akcji straż ruszała 70 razy.