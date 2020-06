- Obecnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy 64 aktywne przypadki koronawirusa - mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - Sytuacja jest stabilna, podejrzenie ogniska w DPS-ie w Nakle na szczęście się nie potwierdziło.

17 osób z regionu chorych na Covid-19 przebywa obecnie w szpitalach lub w izolatorium, reszta jest w kwarantannie domowej. - Generalnie sytuacja jest stabilna. Cały czas wykonujemy bardzo dużą ilość testów - łącznie w województwie od początku trwania pandemii to ponad 56 tys. takich testów - mówi wojewoda Bogdanowicz. - Dobre informacje płyną również z Nakła nad Notecią, gdzie mieliśmy podejrzenie ogniska w DPS-ie. W poniedziałek zostało stwierdzony przypadek pozytywny u jednego z pracowników, jednak kolejne cztery badania wykluczyły obecność koronawirusa. Przebadani zostali wszyscy pacjenci, pracownicy również wykazali brak wyników pozytywnych, a to oznacza, że sytuację mamy opanowaną - dodaje.Mikołaj Bogdanowicz podkreśla, że „działalność sanepidu jest wzorowa" i każdy przypadek, który może być ogniskiem, jest bardzo szybko wyłapywany. Dodaje też, że po decyzji rządu, ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, wydarzenia sportowe w najbliższy weekend zaplanowane w Toruniu i Grudziądzu, odbywać się będą z udziałem publiczności. - To nie oznacza, że możemy zupełnie zapomnieć o tym, że koronawirus jest obecny wśród nas - mówi wojewoda. - Cały czas zalecenia, które są obowiązujące - czyli noszenie maseczek, zachowanie odstępów czy stosowanie płynów dezynfekcyjnych, jest konieczne. Proszę państwa, abyśmy o tym nie zapominali, szczególnie w obiektach zamkniętych - w kościołach czy na zakupach - apeluje wojewoda.