Więcej kasy na kardiologię i ortopedię w szpitalach powiatowych

Będzie więcej pieniędzy dla szpitali powiatowych. Fot. Archiwum

Będzie więcej pieniędzy dla szpitali powiatowych. Do lecznic na Kujawach i Pomorzu trafi dodatkowo ponad 16 mln zł. W całym kraju to 300 mln. To środki, które są zabezpieczone w NFZ.

Ponad 16 mln zł, które otrzymał Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ zostaną przekazane szpitalom, które znajdują się w systemie podstawowego zabezpieczenia szpitalnego. Od lipca o 3 proc. wzrośnie wycena świadczeń realizowanych przez szpitale. - W ten sposób Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia zrealizują postulat dyrektorów szpitali powiatowych, którzy wskazywali na potrzebę wzrostu wyceny świadczeń w leczeniu szpitalnym - mówi Barbara Nawrocka, rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.– Prezes Funduszu podpisał dwa zarządzenia, które gwarantują wzrost wyceny świadczeń objętych ryczałtem, m.in. w internie, kardiologii i ortopedii już od 1 lipca - dodała Barbara Nawrocka.Ponad 16 mln zł, które otrzymał Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ zostaną przekazane szpitalom, które znajdują się w systemie podstawowego zabezpieczenia szpitalnego.