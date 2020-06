Policja - pod nadzorem prokuratury w Inowrocławiu - ustala okoliczności wypadku, do którego doszło w Gniewkowie (powiat inowrocławski). Zginął w nim 44-letni mężczyzna, jadący na Kawasaki. Policjanci apelują do motocyklistów o ostrożność.

Do wypadku doszło we wtorek około godz. 19.00. Motocyklem marki Kawasaki jechał 44-letni mężczyzna. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pojazd wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Kierujący zginął na miejscu. - W tej sprawie prowadzone jest śledztwo, które ma odpowiedzieć na pytanie z jakiej dokładnie przyczyny doszło do wypadku i jakie temu towarzyszyły okoliczności - informują policjanci.Jak dodają, sezon motocyklowy w pełni, a co za tym idzie wzrasta aktywność tych, którzy poruszają się motocyklami. - Obecna aura pogodowa spowodowała, że warunki jazdy są dobre, ale niestety w tym okresie dochodzi do największej liczby wypadków z udziałem motocykli. Dlatego apelujemy o rozsądek i rozwagę. Wszyscy jadący motocyklami powinni pamiętać o bezpieczeństwie na drodze - czytamy w oficjalnym komunikacie policji.Policjanci radzą, aby wyjeżdżać na drogę tylko sprawnym motocyklem. Warto zadbać o to, aby jeździć tylko i wyłącznie w kompletnym stroju motocyklowym oraz kasku. - Niekiedy motocykliści po prostu ignorują stosowanie tej zasady „bo jest blisko”, „bo jest ciepło”, „na krótkiej trasie nic mi się nie stanie”. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do wypadku, a wtedy brak odpowiedniego ubioru wyrządzi ogromną krzywdę. Warto też być widocznym, czyli pomocna stanie się kamizelka odblaskowa bądź kombinezon, który posiada elementy odblaskowe. Może warto też zrezygnować z jazdy w duże upały. Pełne słońce może bardzo szybko zmęczyć i spowodować uczucie znużenia. Warto pamiętać, aby nie jechać po znakach poziomych (linie na jezdni), gdyż bardzo szybko można spowodować ślizg kół i upadek. To szczególnie ważne, gdy jezdnia jest mokra. Odstęp od pojazdów to kolejna wskazówka. Droga hamowania motocykla może być dłuższa niż samochodu, szczególnie na śliskiej nawierzchni. Nadmierna prędkość to jeden z najczęstszych powodów wypadków motocyklistów - apelują policjanci.