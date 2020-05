Gość Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK przypuszcza, że jedna z poprawek senackich ma spowodować przesunięcie wyborów prezydenckich na dni po 6 sierpnia.

- Mam wrażenie, i potwierdza to jedna z poprawek senackich, że opozycja gra na to, aby przeciągnąć wybory na po 6 sierpnia, gdy tak naprawdę nikt nie będzie wiedział, bo nie jest to zapisane w Konstytucji, co jest dopuszczalne, a co nie, co jest legalne, a co jest nielegalne. Cel polityczny? Destabilizacja, wywołanie chaosu. Nie udało się z okupacją sejmu, z atakami na Polskę za granicą. To jest kolejna próba destabilizacji sytuacji w Polsce - mówił w porannej Rozmowie Dnia Tomasz Latos.