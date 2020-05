Są pieniądze na zadaszenie boiska piłkarskiego na ul. Przy Skarpie w Toruniu - przekazał na konferencji prasowej Wojciech Klabun, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wsparcie przyznało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

- Program ministerstwa będzie zwiększał dostępność boisk dla dzieci i młodzieży również w okresie jesienno-zimowym i dobrą informacją jest to, że gmina miasta Toruń uzyskała dofinansowanie na budowę zadaszenia boiska piłkarskiego w kompleksie przy ulicy Przy Skarpie. To ważny kompleks sportowy dla mieszkańców. Toruń jako jedyne miasto w województwie uzyskało takie dofinansowanie. Jest to program pilotażowy, który zapewne będzie cieszył się coraz większą popularnością - powiedział Wojciech Klabun.Dofinansowanie otrzymało 12 projektów na ponad 19 mln zł. To budowa siedmiu zadaszeń oraz pięciu kompletnych obiektów z pełnowymiarowym boiskiem.