Bydgoskie Flisy najbezpieczniejszą dzielnicą w Polsce - tak wynika z Rankingu Dzielnic, przeprowadzonego przez serwis nieruchomości Otodom.

Badaniu poddano grupę ponad 120 tys. mieszkańców 12 miast Polski: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdyni, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Ankietowani mogli przyznać od jednego do 5 punktów w każdej z kilkunastu kategorii. Oceniano między innymi: bezpieczeństwo, komunikację, koszty życia, ekologię, relacje sąsiedzkie oraz dostępność sklepów i atrakcji kulturalnych.Według tych kryteriów bydgoskie Flisy okazały się najbezpieczniejszą dzielnicą miejską w całej Polsce, uzyskując aż 4,51 punktu. Ankietowani zgodnie stwierdzili, że można tu być spokojnym o swoje dziecko spędzające czas poza domem oraz że jest wyjątkowo bezpiecznie, także po zmroku. Sama Bydgoszcz uplasowała się w środku rankingu.Flisy to dzielnica domków jednorodzinnych na skraju miasta. Ceny działek i nieruchomości są tu dosyć wysokie, co wpływa w pewnym stopniu na przekrój społeczny mieszkańców. A to z kolei przekłada się na poczucie bezpieczeństwa – mówi Sabina Libera z Libera Nieruchomości.