- Stulecie urodzin Papieża pozwala nam jeszcze raz z wdzięcznością spojrzeć na życie i posługiwanie św. Jana Pawła II - mówił bp Wojciech Polak podczas widowiska artystycznego „Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro", transmitowanego na kanale YouTube Kujawsko-Pomorskiego i w TVP Bydgoszcz.

Włocławek, Bydgoszcz i Toruń

Drugi dzień obchodów

Szczególnymi adresatami nauczania Jana Pawła II byli ludzie młodzi, dlatego w poniedziałek na kanale Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły uczniowie szkół podstawowych i średnich wezmą udział w katechezach i warsztatach poświęconych papieżowi, które organizowane będą wspólnie z Laboratorium św. Jana Pawła II przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będzie też minikoncert "Wojtyła akustycznie" w wykonaniu zespołu Z nocy w Moc oraz kącik poezji w wykonaniu Teatru Szpila z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.



- Chcemy, aby do obchodów z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II włączyli się mieszkańcy całego Kujawsko-Pomorskiego, dlatego zapraszamy do oglądania transmisji w telewizji i internecie oraz udekorowania flagami papieskimi, zdjęciami i kwiatami okien, domów i ulic. Czekamy również na prace plastyczne, zdjęcia i filmy. Dla najlepszych przygotowaliśmy nagrody finansowe – informuje Urząd Marszałkowski. Konkurs organizuje wspólnie z Polskim Radiem PiK.



Region Jana Pawła II

W 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie, jako pierwszy region na świecie zostało objęte patronatem Jana Pawła II. Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ustanowione w 2008 roku, obchodzimy 7 czerwca, w rocznicę papieskiej pielgrzymki na Kujawy i Pomorze. Oficjalne papież dwukrotnie odwiedzał region: 6 i 7 czerwca 1991 roku był we Włocławku, również 7 czerwca, ale 1999 roku przybył z pielgrzymką do Bydgoszczy i Torunia. Tego samego dnia przypada wojewódzki dzień patronalny św. Jana Pawła II.

Biskup Polak wspominał wizyty Ojca Świętego w naszym regionie i mówił, jak ważną dla regionu osobą jest Jan Paweł II. - Jesteśmy wdzięczni za Jego słowa, które nam tutaj pozostawił, dotykające tak bardzo wezwania nas do dawania świadectwa Chrystusowi, w duchu tych szczególnych miejsc męczenników w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku. To wszystko jednoczy nas i łączy wszystkich razem wokół św. Jana Pawła II.Podczas widowiska można było zobaczyć koncerty z katedry we Włocławku i Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Z kolei w Toruniu na gmachu Urzędu Marszałkowskiego wyświetlona została projekcja multimedialna o życiu Jana Pawła II.W katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku, w towarzystwie organów katedralnych (Krzysztof Łazicki), wystąpił tenor Piotr Buszewski. Wykonał utwór "Panis Angelicus" Césara Francka. Tekst dzieła jest częścią hymnu "Sacris solemniis", napisanego przez świętego Tomasza z Akwinu na uroczystość Bożego Ciała.Na kolejną część zaprosił dyrektor bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej Maciej Puto. W wykonaniu Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis i Mirosława Kulczyńskiego usłyszeliśmy "Obój Gabriela" Ennio Morriconego. Eljazz Big Band Józefa Eliasza zaprezentował utwór "David danced before the Lord" Duke'a Ellingtona, a stepował do niego Tomasz Pałasz.Na koniec przenieśliśmy się do Torunia. Na fasadzie Urzędu Marszałkowskiego wyświetlona została projekcja multimedialna, ukazująca ważne wydarzenia z życia papieża, jego narodziny, młodość, wybór na biskupa Rzymu, zamach, jego pielgrzymki do naszego regionu. Cały projekt dedykowany był Włochom, którzy przez blisko 27 lat stworzyli drugą ojczyznę dla Jana Pawła II, a obecnie szczególnie cierpią z powodu epidemii Covid-19.Podczas wydarzenia można było posłuchać m.in. ambasadora Włoch w Polsce Aldo Amatiego. - To istotne, żeby w kontekście obecnej sytuacji zwrócić się do świętego Jana Pawła II z prośbą o pomoc, bo on jest tym człowiekiem, który w czasie swojego pontyfikatu wycierpiał wiele. W szpitalu, w którym pracuję, znajduje się fragment ubrania papieża, które miał na sobie w chwili zamachu, i ta relikwia zaraz po wybuchu pandemii została umieszczona w centrum nawy kościoła. I chociaż jeszcze nie możemy wspólnie uczestniczyć w nabożeństwach to wszyscy indywidualnie chodzimy przed tę relikwie, aby święty Jan Paweł II pomógł nam w tym trudnym momencie, który przeżywamy - mówił z kolei lekarz Pierfilippo Crucitti, syn Francesco Crucittiego - chirurga, który operował papieża po zamachu na placu Świętego Piotra 13 maja 1981 roku.W poniedziałek (18 maja) obchody rozpocznie msza święta w toruńskiej katedrze świętych Janów pod przewodnictwem biskupa Wiesława Śmigla. Po nabożeństwie odbędzie się uroczysta sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, poświęcona setnej rocznicy urodzin papieża. Sesja będzie transmitowana na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl