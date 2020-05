Rozpoczęły się bezkrwawe łowy na zimorodka. Naukowcy pływając po Wdzie w Borach Tucholskich liczą i obrączkują te kolorowe ptaki.

Wdecki Park Krajobrazowy to jedno z największych siedlisk zimorodka w kraju.– Od 2004 roku prowadzimy obserwacje, w tym roku będzie to 16. raz. Zliczyliśmy 48 piskląt. Pracujemy na Zalewie Gródeckim i Żurskim – mówi Bartosz Adamczyk z Wdeckiego Parku Krajobrazowego.Odnalezienie zimorodka wcale nie jest takie proste. Ptak nie buduje gniazd, tylko zamieszkuje norki w skarpach.– Po znalezieniu takiego miejsca, odławiamy osobniki dorosłe, pisklęta i je obrączkujemy. Te norki to często korytarze do metrowej głębokości, zakończone komora lęgową. Używamy latarki lub endoskopu, którym sprawdzamy zajętość nory – mówi Grażyna Jaszewska, współpracownik Stacji Ornitologicznej PAN w Gdańsku.